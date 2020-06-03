Москвичи обсудят тему обновления сервиса единой справочной службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В проекте "Активный гражданин" пройдет голосование на тему обновления сервиса единой справочной службы, передает портал мэра и правительства Москвы.
Участники смогут высказать свое мнение о развитии функционала общегородского контакт-центра. В частности, горожане решат, стоит ли дополнить сервис возможностью задавать вопросы с помощью различных мессенджеров.
Единая справочная служба ежемесячно обрабатывает почти три миллиона обращений от граждан. Специалисты контакт-центра информируют москвичей о работе государственных служб, учреждений и других сервисов.
Москвичи также через службу могут задать вопрос о капремонте дома, записаться к врачу и многое другое. Обратиться в контакт-центр можно по телефону +7 (495) 777-77-77, горячая линия работает круглосуточно и без выходных.
Проект "Активный гражданин" действует в столице с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.
"Это наш город": более 3 млн москвичей зарегистрировалось в проекте "Активный гражданин"
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