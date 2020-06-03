Москвичи обсудят тему обновления сервиса единой справочной службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Активный гражданин" пройдет голосование на тему обновления сервиса единой справочной службы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Участники смогут высказать свое мнение о развитии функционала общегородского контакт-центра. В частности, горожане решат, стоит ли дополнить сервис возможностью задавать вопросы с помощью различных мессенджеров.

Единая справочная служба ежемесячно обрабатывает почти три миллиона обращений от граждан. Специалисты контакт-центра информируют москвичей о работе государственных служб, учреждений и других сервисов.

Москвичи также через службу могут задать вопрос о капремонте дома, записаться к врачу и многое другое. Обратиться в контакт-центр можно по телефону +7 (495) 777-77-77, горячая линия работает круглосуточно и без выходных.

Проект "Активный гражданин" действует в столице с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.

