Более 125 тысяч обращений за соцуслугами поступило на горячую линию по коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Свыше 125 тысяч обращений за социальными услугами поступило на горячую линию по коронавирусу с 23 марта.
Для помощи пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, которые находятся на самоизоляции дома, к работе приступили 7 тысяч социальных работников и 1160 социальных волонтеров, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы понимаем, что для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями может быть трудно постоянно находиться на изоляции дома, как того требуют меры безопасности. Поэтому мы организовали горячую линию, где принимаются заявки на помощь в доставке продуктов и лекарств, выгул домашних животных и другие бытовые вопросы", – объяснила она.
За 14 дней отработано около 86% заявок. Почти все выполнены в течение суток с момента поступления запроса, уточнила вице-мэр.
Каждое второе обращение связано с вопросами о получении денежных выплат на период самоизоляции, на втором месте − покупка и доставка лекарств. Кроме того, были запросы на покупку и доставку продуктов.
На горячую линию психологической помощи от москвичей, находящихся в режиме самоизоляции, поступило более 6,4 тысячи звонков. Когда жителю нужна более длительная работа с психологом, специалисты рекомендуют обратиться в Московскую службу психологической помощи населению, в том числе через специальный круглосуточный чат или по видеосвязи. Круглосуточно продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051.
Согласно указу мэра Москвы, жители старше 65 лет, а также горожане с рядом хронических заболеваний должны с 26 марта соблюдать обязательный режим самоизоляции. Заявки от москвичей этих категорий поступают на телефон колл-центра по вопросам, связанным с коронавирусом: +7 (495) 870-45-09.
В России зафиксировали более 8,6 тысячи случаев заболевания COVID-19, из них 1175 – за последние сутки. На Москву приходится 660 новых пациентов, на Подмосковье – 95.
180 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в РФ. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано почти 1,28 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 72 тысяч человек скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: