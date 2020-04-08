Более 125 тысяч обращений за соцуслугами поступило на горячую линию по коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Свыше 125 тысяч обращений за социальными услугами поступило на горячую линию по коронавирусу с 23 марта.

Для помощи пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, которые находятся на самоизоляции дома, к работе приступили 7 тысяч социальных работников и 1160 социальных волонтеров, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы понимаем, что для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями может быть трудно постоянно находиться на изоляции дома, как того требуют меры безопасности. Поэтому мы организовали горячую линию, где принимаются заявки на помощь в доставке продуктов и лекарств, выгул домашних животных и другие бытовые вопросы", – объяснила она.

За 14 дней отработано около 86% заявок. Почти все выполнены в течение суток с момента поступления запроса, уточнила вице-мэр.

Каждое второе обращение связано с вопросами о получении денежных выплат на период самоизоляции, на втором месте − покупка и доставка лекарств. Кроме того, были запросы на покупку и доставку продуктов.

На горячую линию психологической помощи от москвичей, находящихся в режиме самоизоляции, поступило более 6,4 тысячи звонков. Когда жителю нужна более длительная работа с психологом, специалисты рекомендуют обратиться в Московскую службу психологической помощи населению, в том числе через специальный круглосуточный чат или по видеосвязи. Круглосуточно продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051.

Согласно указу мэра Москвы, жители старше 65 лет, а также горожане с рядом хронических заболеваний должны с 26 марта соблюдать обязательный режим самоизоляции. Заявки от москвичей этих категорий поступают на телефон колл-центра по вопросам, связанным с коронавирусом: +7 (495) 870-45-09.

В России зафиксировали более 8,6 тысячи случаев заболевания COVID-19, из них 1175 – за последние сутки. На Москву приходится 660 новых пациентов, на Подмосковье – 95.

180 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в РФ. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано почти 1,28 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 72 тысяч человек скончалось.