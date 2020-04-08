Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Лаборатории выполнили более 200 тысяч анализов.

По словам Раковой, в столице они проводятся в федеральных, городских и частных лабораториях.

"Мы постепенно наращиваем мощности для того, чтобы проводить в Москве как можно больше анализов на коронавирус. Сейчас мы проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и девяти городских. Постепенно стали присоединяться и частные компании", – цитирует ее Агентство "Москва".

Из частных учреждений это лаборатория "Гемотест", подписано также соглашение с лабораторией "Литех", уточнила вице-мэр. Она сообщила, что анализ на коронавирус обязательно берут у тех, кто проживает с пациентом с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". То же касается пациентов с пневмонией и членов их семей. Кроме того, тестированию подлежат горожане из группы риска: пожилые жители старше 65 лет и люди с хроническими болезнями при условии наличия у них симптомов ОРВИ.

В отдельных случаях по решению врача анализ на коронавирус может быть взят у любого человека с симптомами ОРВИ.

В России зафиксировали 7497 случаев COVID-19, из них 1154 – за последние сутки. 697 пациентов пришлось на Москву. В столице лечение на дому проходят 1700 человек. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано порядка 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.

Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На плато страна будет находиться до первой декады июня – до середины июня, полагает она. Скворцова объяснила, что для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.