Бирюков рассказал о подготовке Москвы к зимнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице создали необходимые резервы по топливу и мощности ресурсноснабжающих компаний в рамках подготовки города к зиме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что подготовленный резерв позволит обеспечить потребность развития городской инфраструктуры с учетом транспорта, социальных объектов и строительства жилого фонда. Бирюков подчеркнул, что резерв по тепловой мощности составляет 57%, по водоснабжению – 56%, водоотведению – 39%, газоснабжению – 27%, по электросетям – 19%.

"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период", – заявил Бирюков.

Он добавил, что в Москве аварийных отключений потребителей не происходило на протяжении последних 10 лет. Однако, по словам Бирюкова, в столице по-прежнему существует нормативный запас резервного топлива.

Так, заммэра Москвы сообщил, что в городе создали запасы по топливу: 378 тысяч тонн угля, 357 тысяч тонн мазута и 25,3 тысячи тонн дизельного топлива.

"Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток", – подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что в Москве работают около 1,5 тысячи аварийных бригад. Они подготовлены для организации бесперебойного снабжения ресурсами и оперативного реагирования на нештатные ситуации во время отопительного периода. Бирюков сообщил, что они обеспечены специализированной техникой, а также аварийными источниками электро- и теплоснабжения.

Ранее заммэра Москвы рассказал, что в столице 90% жилых домов подготовлены к новому отопительному сезону. Он заявил, что по значимым социальным объектам мероприятия уже завершены.