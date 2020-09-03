Бирюков рассказал о подготовке Москвы к зимнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице создали необходимые резервы по топливу и мощности ресурсноснабжающих компаний в рамках подготовки города к зиме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что подготовленный резерв позволит обеспечить потребность развития городской инфраструктуры с учетом транспорта, социальных объектов и строительства жилого фонда. Бирюков подчеркнул, что резерв по тепловой мощности составляет 57%, по водоснабжению – 56%, водоотведению – 39%, газоснабжению – 27%, по электросетям – 19%.
"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период", – заявил Бирюков.
Он добавил, что в Москве аварийных отключений потребителей не происходило на протяжении последних 10 лет. Однако, по словам Бирюкова, в столице по-прежнему существует нормативный запас резервного топлива.
Так, заммэра Москвы сообщил, что в городе создали запасы по топливу: 378 тысяч тонн угля, 357 тысяч тонн мазута и 25,3 тысячи тонн дизельного топлива.
"Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток", – подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что в Москве работают около 1,5 тысячи аварийных бригад. Они подготовлены для организации бесперебойного снабжения ресурсами и оперативного реагирования на нештатные ситуации во время отопительного периода. Бирюков сообщил, что они обеспечены специализированной техникой, а также аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
Ранее заммэра Москвы рассказал, что в столице 90% жилых домов подготовлены к новому отопительному сезону. Он заявил, что по значимым социальным объектам мероприятия уже завершены.
Жилые дома и значимые соцобъекты Москвы готовы к отопительному сезону
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: