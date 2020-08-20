К новому отопительному сезону в Москве готово 90% жилых домов – Бирюков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице 90% жилых домов подготовлено к новому отопительному сезону. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
"Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, в настоящее время готовность жилых домов составляет 90%, по значимым социальным объектам мероприятия уже завершены", – рассказал Бирюков.
Он добавил, что во время работ делается особый акцент на участки, отвечающие за бесперебойное теплоснабжение. По его словам, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий специалисты отремонтировали более 13 тысяч таких участков.
Бирюков отметил, что всего в подготовительный период ожидается проведение гидравлических испытаний на 16,5 тысячи километров тепловых сетей. Уже отремонтировано 138 котельных, 8,6 тысячи тепловых пунктов, 851 силовая трансформаторная подстанция и более 56 километров воздушных линий электропередач.
Сотрудники Мосводоканала отремонтировали 249 пожарных гидрантов, а также осмотрели более 12 тысяч километров водопроводных и 4,5 тысячи километров канализационных сетей. Специалисты Мосгаза завершили профилактический ремонт более двух тысяч километров наружных газопроводов и реконструировали еще 35 километров.
"В этом году в рамках подготовки к зиме на более 900 дорогах общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров проведут ремонт, уберут колейность. В настоящее время уже выполнены работы по ремонту более 12 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Планируется завершить работы по восстановительному ремонту 31 мостового сооружения", – добавил Бирюков.
Бирюков подчеркнул, что всего к осенне-зимнему периоду в городе подготовят более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены до 1 сентября.
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