Мосжилинспекция рекомендовала перекрывать горячую воду на время отключений

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Мосжилинспекция рекомендует жителям многоквартирных домов столицы перекрывать горячее водоснабжение в период профилактических работ перед отопительным сезоном, сообщает РИА Новости.
Специалисты советуют перекрывать вентиль на отводе общеквартирного стояка горячего водоснабжения. Во время работ общедомовая система водоснабжения остается заполненной для сохранности трубопроводов и их защиты от коррозии и деформации, объясняет инспекция.
Из крана горячей воды в квартире будет идти холодная вода, а установленные индивидуальные счетчики ГВС зафиксируют ее как горячую. Ее стоимость значительно выше, чем холодной, напомнили в сообщении.
Кроме того, в Мосжилинспекции призывают держать краны горячей воды в закрытом положении. В случае неисправности запорной арматуры это поможет избежать аварийных ситуаций и поломки оборудования, подчеркивается в материале.
Сезон отключений горячей воды в Москве стартовал с 1 июля, он завершится к 1 сентября. Срок отключений на одном участке не превышает 10 дней.
График работ размещают на сайте МОЭК и на mos.ru. Информация также доступна в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Помимо этого, можно задать вопрос роботу-оператору по номеру +7 (495) 777-77-77.
С 3 июля в городе также возобновились проверки газового оборудования в жилых домах. Ознакомиться с расписанием инспекций можно либо на официальном сайте Мосгаза, либо по справочным телефонам организации. Городские власти призывают не доверять мошенникам и всегда проверять, действительно ли в квартиру звонит сотрудник газовой службы.
Отключение горячей воды в Москве планируют завершить к 1 сентября
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