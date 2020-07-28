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Москва 24

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20:56

Мосжилинспекция рекомендовала перекрывать горячую воду на время отключений

город ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Мосжилинспекция рекомендует жителям многоквартирных домов столицы перекрывать горячее водоснабжение в период профилактических работ перед отопительным сезоном, сообщает РИА Новости.

Специалисты советуют перекрывать вентиль на отводе общеквартирного стояка горячего водоснабжения. Во время работ общедомовая система водоснабжения остается заполненной для сохранности трубопроводов и их защиты от коррозии и деформации, объясняет инспекция.

Из крана горячей воды в квартире будет идти холодная вода, а установленные индивидуальные счетчики ГВС зафиксируют ее как горячую. Ее стоимость значительно выше, чем холодной, напомнили в сообщении.

Кроме того, в Мосжилинспекции призывают держать краны горячей воды в закрытом положении. В случае неисправности запорной арматуры это поможет избежать аварийных ситуаций и поломки оборудования, подчеркивается в материале.

Сезон отключений горячей воды в Москве стартовал с 1 июля, он завершится к 1 сентября. Срок отключений на одном участке не превышает 10 дней.

График работ размещают на сайте МОЭК и на mos.ru. Информация также доступна в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Помимо этого, можно задать вопрос роботу-оператору по номеру +7 (495) 777-77-77.

С 3 июля в городе также возобновились проверки газового оборудования в жилых домах. Ознакомиться с расписанием инспекций можно либо на официальном сайте Мосгаза, либо по справочным телефонам организации. Городские власти призывают не доверять мошенникам и всегда проверять, действительно ли в квартиру звонит сотрудник газовой службы.

Отключение горячей воды в Москве планируют завершить к 1 сентября

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