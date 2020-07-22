В Госдуме заявили, что пока рано отменять запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил Москве 24, что пока еще рано обсуждать отмену запрета начислять пени при оплате коммунальных услуг. По его мнению, обсуждать данный вопрос имеет смысл только тогда, когда будет сформировано общее понимание роста задолженности по регионам.

"Я бы пока не стал торопиться с отменой такой поддержки. Незащищенные категории граждан мы просто обязаны поддерживать столько, сколько это будет необходимо. Как только у нас к сентябрю сформируется общее понимание роста задолженности, тогда можно будет всерьез рассматривать вопрос об отмене либо о продлении запрета на взимание пени", – считает депутат.



Сергей Пахомов первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Наша прямая обязанность – поддержать граждан, которым действительно тяжело.

Пахомов подчеркнул, что ограничительные меры были сняты относительно недавно и не все граждане пришли к финансовой стабильности.

"Ограничительные меры сняты не так давно, около месяца назад, а в некоторых регионах послабления только начинаются. Сложно сейчас говорить о размере задолженностей. Где-то собираемость упала на 30%, а где-то – всего на 10%. Как только будет понимание масштаба проблемы, тогда будут приниматься какие-то решения", – заявил политик.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный выступил с предложением отменить запрет взимать комиссию на пени, штрафы и неустойки, выставляемые за просроченную оплату счетов ЖКХ.

По мнению Завального, острая фаза пандемии заканчивается, имеет смысл ограничить срок действия этого механизма поддержки бизнеса и населения, принятого на ее пике, например, сентябрем 2020 года, сообщает MK.RU.

Депутат подчеркнул, что энергетикам сейчас необходимо больше средств на подготовку к отопительному сезону. По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, на сегодняшний день общая задолженность граждан за коммунальные услуги составляет полтора триллиона рублей, что крайне негативно сказывается на отрасли.

Ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Валерий Селезнев, который предлагал отменить мораторий на штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ с мая. Такое мнение он высказал на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы предлагаем 1 мая считать окончанием срока действия моратория по пене", – сказал Селезнев.

В свою очередь, в Минэнерго предложили завершить срок действия моратория с 1 июня. При этом в ведомстве предусмотрели некоторые исключения.

"Для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, установить срок указанного моратория до 31 июля 2020 года", – предложил замминистра энергетики РФ Юрий Маневич.

Он уточнил, что речь идет о семьях, в которых доход на одного человека в период пандемии снизился более чем на 30 процентов. Также в данную категорию попадут семьи, в которых один или несколько человек потеряли работу.

Напомним, что в апреле 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин ввел временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.

Речь идет о плате за газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию и вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут.

Не будут начисляться пени и за просрочку взносов, за капремонт. Льготный период продлится до 1 января 2021 года.