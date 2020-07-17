Поставку горячей воды ограничили в элитном ЖК столицы из-за долгов

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Московская объединенная электросетевая компания ограничила поставку горячей воды в элитном жилом комплексе "Резиденция Тверская", расположенном в центре столицы. Причиной стали долги в размере двух миллионов рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе организации.

"В начале июля МОЭК ограничила горячее водоснабжение в отношении ООО "Техноком Трейд", являющейся заказчиком-застройщиком элитного комплекса "Резиденция Тверская" с апартаментами и пентхаусами в центре Москвы (улица 2-я Брестская, дом 6)", – заявили в МОЭК. Долги образовались за тепловую энергию в период с января по март этого года.

Уточняется, что предупреждения об ограничении теплоснабжения и горячего водоснабжения за долги до этого направляли еще в 10 комплексов недвижимости элитного класса в городе. При этом их УК погасили задолженность.

В соответствии с законом ограничивается подача ресурсов, когда задолженность превышает два месяца в случае неоплаты тепловой энергии и три месяца при неоплате горячей воды. Ограничения в отношении потребителя вводят в несколько этапов.

Ранее говорилось, что оплатить счета за электричество можно будет через приложение "Госуслуги Москвы". Сервис позволяет оплачивать коммунальные услуги и автомобильные штрафы, передавать данные о потреблении воды и электроэнергии.