Депутат Госдумы оценил идею усиления госрегулирования тарифов на электричество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин оценил новость, согласно которой в России в следующем году может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию. Проект могут реализовать в первой половине 2021 года, передает RT.

"Инициатива хорошая с точки зрения того, как она обернется для населения", – сказал Шеин. Он отметил, что речь идет о среднем тарифе по России, который составляет 3,4 рубля за 1 киловатт-час.

Парламентарий уверен, что все россияне одобрят данное решение, когда планку тарифов опустят. Кроме того, он подчеркнул, как важна обоснованность тарифов. Еще депутат Государственной думы напомнил о не совсем понятной тарификации за электричество.

Ранее стало известно, что в Совфеде объявили о скором выравнивании тарифов на электроэнергию. Речь идет о корректировке тарифов для частных пользователей.

