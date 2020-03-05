В Совфеде объявили о скором выравнивании тарифов на электроэнергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране – 3,4 рубля за кВт/ч – планируют провести в первой половине 2021 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Тарифы будут определяться по двум направлениям. Во-первых неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. Они должны быть реально экономически обоснованы", – заявил член комитета Валерий Семенов.

Ожидается, что новые меры регулирования будут способствовать реализации единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию. За счет выравнивания тарифов цены в ряде убыточных субъектов РФ могут снизиться примерно на 50 процентов.

На данный момент речь идет о корректировке тарифов для частных пользователей. В перспективе изменение могут распространить и на бизнес. В таком случае приоритет отдадут социально ориентированным предприятиям.

Ранее сообщалось, что в столице передавать показания электросчетчиков теперь можно с помощью мобильного приложения "Моя Москва". Чтобы воспользоваться услугой, достаточно обратиться к специальному чат-боту.

Кроме того, платить за электроэнергию теперь разрешили на портале mos.ru. Функцию добавили в сервис "Мои платежи".

