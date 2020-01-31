Стоимость энергопотребления в домах по программе реновации будет ниже на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость энергопотребления в домах, которые возводят по программе реновации, снизится на 10 процентов по отношению к старым пятиэтажным домам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В домах, строящихся по программе реновации, стоимость энергопотребления в пересчете на 1 квадратный метр площади будет в среднем на 10% ниже, чем в старых пятиэтажных домах. Энергетическая эффективность является одним из определяющих факторов при проектировании и строительстве", – заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По словам специалиста, эти данные рассчитаны в результате анализа энергопотребления по примерно 2 тысячам квартир старого и более 3 тысяч квартир нового типа. Наибольшее снижение стоимости зафиксировали в случае с трехкомнатными квартирами – на 17 процентов.

Левкин объяснил, что эта стало возможно благодаря тому, что в новых строениях применяются современные способы теплоизоляции инженерных сетей, на отопительных приборах устанавливают терморегулирующие клапаны или даже меняют системы целиком. Кроме того, москвичи все чаще пользуются теплосчетчиками.

В октябре 2019 года в России приступили к разработке системы, благодаря которой данные с приборов учета электроэнергии можно было бы собирать удаленно. Таким образом, энергосбытовые компании сократят операционные затраты, а граждане смогут проще рассчитываться за электроэнергию.

