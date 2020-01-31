Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:55

Стоимость энергопотребления в домах по программе реновации будет ниже на 10%

город экономика общество реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость энергопотребления в домах, которые возводят по программе реновации, снизится на 10 процентов по отношению к старым пятиэтажным домам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В домах, строящихся по программе реновации, стоимость энергопотребления в пересчете на 1 квадратный метр площади будет в среднем на 10% ниже, чем в старых пятиэтажных домах. Энергетическая эффективность является одним из определяющих факторов при проектировании и строительстве", – заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По словам специалиста, эти данные рассчитаны в результате анализа энергопотребления по примерно 2 тысячам квартир старого и более 3 тысяч квартир нового типа. Наибольшее снижение стоимости зафиксировали в случае с трехкомнатными квартирами – на 17 процентов.

Левкин объяснил, что эта стало возможно благодаря тому, что в новых строениях применяются современные способы теплоизоляции инженерных сетей, на отопительных приборах устанавливают терморегулирующие клапаны или даже меняют системы целиком. Кроме того, москвичи все чаще пользуются теплосчетчиками.

В октябре 2019 года в России приступили к разработке системы, благодаря которой данные с приборов учета электроэнергии можно было бы собирать удаленно. Таким образом, энергосбытовые компании сократят операционные затраты, а граждане смогут проще рассчитываться за электроэнергию.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика