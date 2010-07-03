Данные с приборов учета электроэнергии можно будет собирать удаленно

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Tele2 и крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" получили положительное заключение "Мосэнергосбыта" после тестирования IoT-решения для ЖКХ.

Это значит, что теперь можно будет удаленно собирать данные с приборов учета электроэнергии. Интеллектуальная система позволит энергосбытовым компаниям сократить операционные затраты, а жителям – с удобством рассчитываться за электричество.

Комиссия экспертов заключила, что интеллектуальная система позволяет дистанционно загружать тарифные расписания, устанавливать и корректировать параметры замеров, а также удаленно передавать результаты в центр мониторинга.

"Умное" решение показало 100-процентный сбор замеров в разных режимах, нулевое количество отказов и сбоев сети, возможность дополнительных замеров.

Тестовая сеть NB-IoT развернулась на базе инфраструктуры Tele2 и "Ростелекома" на частоте 800 МГц в Москве. В испытаниях использовались модемы российского производства со встроенными SIM-картами. Покрытие обеспечили пять базовых станций, которые охватили около одного квадратного метра жилой застройки.

Стандарт беспроводной связи NB-IoT позволяет подключить большое количество "умных" устройств, оптимизировать энергопотребление и гарантировать длительную автономную работу приборов. В ходе испытаний показания со 100 приборов учета передавались на сервер энергосбытовой компании.

По словам технического директора Tele2 Алексея Телкова, "умные" решения охватывают все больше отраслей и становятся действительно доступными и массовыми.

Вице-президент "Ростелекома" по отраслевым решениям Роман Шульгинов, в свою очередь, заметил, что положительное заключение "Мосэнергосбыта" подтверждает правильность реализации стратегии в сфере индустриального интернета вещей и востребованность подобных проектов для цифровизации электроэнергетической отрасли и ЖКХ.

Ранее в пресс-службе компании "Россети Московский регион" сообщили, что до конца 2019 года в Москве будет установлены более 40 тысяч "умных" приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с физическими и юридическими лицами.

Вместе с тем до 2021 года соответствующие приборы получат все потребители из ТиНАО. Всего же до конца 2022 года на территории всей столицы появится 81478 новых устройств учета с удаленным сбором данных.

"Умные" счетчики позволят энергетикам оперативно выявлять и предотвращать случаи хищения электроэнергии, а также определять очаги потерь, что улучшит надежность услуг по ее передаче.