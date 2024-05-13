Умер актер и каскадер Владимир Жариков

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Почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер и поэт Владимир Жариков скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

В союзе отметили, что Жариков ушел из жизни 10 мая. По данным пресс-службы, последнее время актер болел и терял зрение.

Владимир Жариков родился в Смоленске 6 ноября 1938 года. В 1969 году он окончил Одесский государственный университет, затем проходил службу в спецназе и принимал участие в военных действиях во Вьетнаме. С 1974 года Жариков участвовал в съемках фильмов в качестве каскадера и актера эпизодических ролей, параллельно работая научным сотрудником в университете Одессы.

В 1980-е годы Жариков основал школу каскадерского мастерства в Одессе. Позже он был преподавателем в московской школе каскадеров. Также Жариков основал кинофирму "Мустанг".

За всю свою творческую биографию он принимал участие более чем в 80 фильмах, включая "Д'Артаньян и три мушкетера", "Пираты ХХ века", "Место встречи изменить нельзя" и многих другие.

