В Москве до конца года появится более 40 тысяч "умных" счетчиков

В пресс-службе компании "Россети Московский регион" сообщили, что до конца 2019 года в Москве будет установлены более 40 тысяч "умных" приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с физическими и юридическими лицами. Об этом пишет Агентство "Москва".
Вместе с тем до 2021 года соответствующие приборы получат все потребители из ТиНАО.
Всего же до конца 2022 года на территории всей столицы появится 81478 новых устройств учета с удаленным сбором данных.
"Умные" счетчики позволят энергетикам оперативно выявлять и предотвращать случаи хищения электроэнергии, а также определять очаги потерь, что улучшит надежность услуг по ее передаче.
Ранее в Государственную думу внесли поправки в Жилищный кодекс, согласно которым все счета за услуги ЖКХ предлагают печатать в одной платежке, при этом оформлять и отправлять их будут расчетные центры.
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