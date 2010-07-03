Москвичи смогут бесплатно повысить компьютерную грамотность в центрах госуслуг

18:52
18:52
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Бесплатные лекции по повышению компьютерной грамотности пройдут в центрах госуслуг "Мои документы" с 30 июля по 4 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Лекция получила название "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома". Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете, объяснит, как передавать показания приборов учета и записываться на прием в госучреждения.
Также на занятиях расскажут о существующих электронных услугах. Регистрироваться на курсы не нужно.
Составлен топ-5 самых популярных у москвичей электронных услуг и сервисов. С начала года каждая московская семья обращалась за этими услугами четыре–шесть раз в месяц.
В первую пятерку по востребованности у горожан вошли такие сервисы, как проверка электронного дневника школьника, поиск и оплата штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ, а также прием показаний приборов учета воды, поиск такси и запрос данных о посещении образовательных учреждений и питании.
В настоящее время на портале mos.ru доступно свыше электронных 330 услуг и сервисов. В их числе – сервисы образования и здравоохранения, услуги онлайн-платежей и другие сервисы для бизнеса.
Ранее сообщалось о социальных услугах для семей с детьми, которые в столице можно оформить и получить онлайн. Целый блок таких услуг представлен в разделах "Семья и дети" и "Социальная поддержка" на mos.ru. Так, многодетным родителям на портале доступны услуги по получению компенсационных выплат. Онлайн можно возместить расходы на оплату жилья и услуг ЖКХ, затраты на телефонную связь и детскую одежду. У многодетных семей также есть право оформить через портал парковочное разрешение.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: