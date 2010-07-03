Москвичи смогут бесплатно повысить компьютерную грамотность в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные лекции по повышению компьютерной грамотности пройдут в центрах госуслуг "Мои документы" с 30 июля по 4 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лекция получила название "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома". Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете, объяснит, как передавать показания приборов учета и записываться на прием в госучреждения.

Также на занятиях расскажут о существующих электронных услугах. Регистрироваться на курсы не нужно.

Составлен топ-5 самых популярных у москвичей электронных услуг и сервисов. С начала года каждая московская семья обращалась за этими услугами четыре–шесть раз в месяц.

В первую пятерку по востребованности у горожан вошли такие сервисы, как проверка электронного дневника школьника, поиск и оплата штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ, а также прием показаний приборов учета воды, поиск такси и запрос данных о посещении образовательных учреждений и питании.

В настоящее время на портале mos.ru доступно свыше электронных 330 услуг и сервисов. В их числе – сервисы образования и здравоохранения, услуги онлайн-платежей и другие сервисы для бизнеса.

Ранее сообщалось о социальных услугах для семей с детьми, которые в столице можно оформить и получить онлайн. Целый блок таких услуг представлен в разделах "Семья и дети" и "Социальная поддержка" на mos.ru. Так, многодетным родителям на портале доступны услуги по получению компенсационных выплат. Онлайн можно возместить расходы на оплату жилья и услуг ЖКХ, затраты на телефонную связь и детскую одежду. У многодетных семей также есть право оформить через портал парковочное разрешение.