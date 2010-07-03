Счета за услуги ЖКХ предложили объединить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

В Государственную думу внесли поправки в Жилищный кодекс, согласно которым все счета за услуги ЖКХ предлагают печатать в одной платежке, при этом оформлять и отправлять их будут расчетные центры. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Один из авторов законопроекта, заместитель ­председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев отметил, что сегодня часть граждан уже получает одну общую платежку на все услуги ЖКХ, но некоторые собственники по-прежнему оплачивают по 7–10 платежек от разных поставщиков. По словам парламентария, подобное часто приводит к ошибкам. Так, в 2018 году до 60% обращений были связаны с неверными или непонятными для людей начислениями: в платежках бывают ошибочно указаны площади квартир, персональные данные и количество проживающих.

При этом стоимость выпуска одного платежного документа может достигать 10–15 рублей, на доставку тратится еще 6–8 рублей. При получении 10 платежек стоимость только этих услуг может достигать 120 рублей в месяц.

Качкаев добавил, что в законопроекте предлагается сменить название с "единой" на "объединенную" платежку. Сегодня расчетные центры работают в каждом регионе, но их деятельность законодательно не закреплена на федеральном уровне. Предлагаемые по­правки призваны это исправить. Объединенный документ можно будет использовать, даже если дом перешел на прямые платежи с поставщиками.

Вместе с тем руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Ленинградской области Сергей Худяев усомнился в том, что введение единого платежного документа полностью избавит население от неверных счетов.

"Когда несколько лет назад такая система вводилась у нас в области, целые поселения вдруг стали должниками за ЖКУ. Компьютерная программа ошибалась или не учитывала такую "мелочь", как наличие у людей льгот", – объяснил Худяев, добавив, что, по его мнению, единую платежку не следует делать обязательной для всей страны.

В материале также приводится пример одной из вопиющих ошибок в составлении платежки. Так, весной 2019 года житель Перми получил счет за ЖКУ на 2,2 миллиона рублей. Оказалось, что управляющая компания по ошибке "прописала" в его квартире 4050 человек. При этом осенью 2018 года жителю Екатеринбурга предложили заплатить за холодную воду и водоотведение 5,7 миллиона рублей. Разбирательства по этому делу продолжаются до сих пор.

Проблемы в работе расчетных центров наблюдались и в Ульяновской области. В регионе появился новый мусорный сбор, и платежки начали приходить в том числе на умерших и съехавших из квартир граждан. Расчетно-информационный центр объяснил, что пользуется старой базой, в которой могут быть неточности. Проблема здесь в том, что домовые книги отменены, а некоторые государственные органы (например, миграционная служба) не делятся связанной с персональными данными граждан информацией.

По словам исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, необходимо не просто дать возможность расчетным центрам зарабатывать на единых платежках, но и прописать в законе правила и условия их деятельности.

Ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым, на которой попросил обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. По словам президента, "слова и бумажки", которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не должны расходиться с сутью принимаемых решений.

В начале июля ВЦИОМ провел опрос среди жителей страны о том, удовлетворены ли они качеством жилищно-коммунальных услуг. 60% опрошенных заявили, что качество услуг ЖКХ их устраивает. Это на 1/5 больше, чем в 2010 году, когда число довольных не превышало 39%.