Разработан национальный стандарт для "умных" приборов учета в ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский стандарт в сфере интернета вещей разработали специалисты Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе Сколтеха. Он позволит создать единую систему учета ресурсов ЖКХ при помощи "умных" приборов. Об этом сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании.

По словам экспертов, национальный стандарт OpenUNB будет востребован в сфере учета ресурсов ЖКХ посредством "умных" устройств. Как уточнили в РВК, в данной области уже существует ряд российских и международных протоколов радиосвязи, однако они несовместимы между собой. Это не дает возможности построить единую систему учета и контроля в сфере ЖКХ с использованием оборудования разных производителей.

"В большинстве стран мира эта проблема решается введением единого открытого национального стандарта связи, который в той или иной степени используют все производители", – сказано в сообщении компании.

В России для этой цели создали стандарт OpenUNB. По данным разработчиков, он предполагает использование минимального количества энергии при пересылке 1 бита информации. Как показало тестирование, новый протокол станет одним из самых энергосберегающих, что важно для систем интернета вещей в ЖКХ.

Кроме того, подчеркнули в РВК, российский стандарт обеспечивает высокую надежность передачи сигнала, его устойчивость к хакерским атакам и защиту от утечки информации.

Ранее эксперты назвали самые популярные у москвичей электронные услуги. В первую пятерку по востребованности у горожан вошли такие сервисы, как проверка электронного дневника школьника, поиск и оплата штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ, а также прием показаний приборов учета воды, поиск такси и запрос данных о посещении образовательных учреждений и питании.