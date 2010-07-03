Разработан национальный стандарт для "умных" приборов учета в ЖКХ

13:05
13:05
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российский стандарт в сфере интернета вещей разработали специалисты Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе Сколтеха. Он позволит создать единую систему учета ресурсов ЖКХ при помощи "умных" приборов. Об этом сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании.
По словам экспертов, национальный стандарт OpenUNB будет востребован в сфере учета ресурсов ЖКХ посредством "умных" устройств. Как уточнили в РВК, в данной области уже существует ряд российских и международных протоколов радиосвязи, однако они несовместимы между собой. Это не дает возможности построить единую систему учета и контроля в сфере ЖКХ с использованием оборудования разных производителей.
"В большинстве стран мира эта проблема решается введением единого открытого национального стандарта связи, который в той или иной степени используют все производители", – сказано в сообщении компании.
В России для этой цели создали стандарт OpenUNB. По данным разработчиков, он предполагает использование минимального количества энергии при пересылке 1 бита информации. Как показало тестирование, новый протокол станет одним из самых энергосберегающих, что важно для систем интернета вещей в ЖКХ.
Кроме того, подчеркнули в РВК, российский стандарт обеспечивает высокую надежность передачи сигнала, его устойчивость к хакерским атакам и защиту от утечки информации.
Ранее эксперты назвали самые популярные у москвичей электронные услуги. В первую пятерку по востребованности у горожан вошли такие сервисы, как проверка электронного дневника школьника, поиск и оплата штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ, а также прием показаний приборов учета воды, поиск такси и запрос данных о посещении образовательных учреждений и питании.
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