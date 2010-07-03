Путин поручил ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

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Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым, на которой попросил обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Слова главы государства приводит РИА Новости.

"Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", – отметил президент.

20 июня в ходе прямой линии с Путиным житель Омской области сообщил, что в частном секторе, где он живет, плата за вывоз мусора с апреля по июнь увеличилась в два раза со 133 до 266 рублей, при этом отходы фактически не вывозятся. Во время встречи с президентом Артемьев подчеркнул, что его ведомство разобралось в ситуации – местные власти снижают тариф.

Ранее стало известно, что специалисты Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе Сколтеха разработали российский стандарт в сфере интернета вещей. Он позволит создать единую систему учета ресурсов ЖКХ при помощи "умных" приборов.

В начале июля ВЦИОМ провел опрос среди жителей страны о том, удовлетворены ли они качеством жилищно-коммунальных услуг. 60% опрошенных заявили, что качество услуг ЖКХ их устраивает. Это на 1/5 больше, чем в 2010 году, когда число довольных не превышало 39%.