Москвичи получат "эко-френдли" квитанции за электричество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москвичи и жители отдельных районов Подмосковья в июле получат обновленные счета за электроэнергию.

Как говорится в сообщении поставщика электроэнергии на территории региона "Мосэнергосбыта", вся необходимая информация по расчетам теперь располагается в одной таблице.

Кроме того, появился блок адресных сообщений – о необходимости передать показания, если ранее расчет производился по среднемесячному потреблению.

Фото: "Мосэнергосбыт"

Также блок адресных сообщений касается истечения срока межповерочного интервала прибора учета конкретного клиента. При этом сам бланк квитанции стал меньше по размеру.

Благодаря переходу на новый формат А4+ вес документа сократился более чем на 30 процентов, что позволит экономить почти 200 тонн бумаги в год, указывается в сообщении.

"Помимо удобства для пользователей, это решение является еще и, как сейчас модно говорить, эко-френдли", – сказал замгендиректора компании Владимир Бойцов.

По его словам, "каждый клиент может внести свою лепту в сохранение природы, отказавшись от бумажной квитанции и подписавшись в Личном кабинете клиента на рассылку счетов за электроэнергию по электронной почте".

Ранее стало известно, что вместо множества квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг может появиться единый платежный документ.