Москвичи получат "эко-френдли" квитанции за электричество

Москвичи и жители отдельных районов Подмосковья в июле получат обновленные счета за электроэнергию.
Как говорится в сообщении поставщика электроэнергии на территории региона "Мосэнергосбыта", вся необходимая информация по расчетам теперь располагается в одной таблице.
Кроме того, появился блок адресных сообщений – о необходимости передать показания, если ранее расчет производился по среднемесячному потреблению.
Фото: "Мосэнергосбыт"
Также блок адресных сообщений касается истечения срока межповерочного интервала прибора учета конкретного клиента. При этом сам бланк квитанции стал меньше по размеру.
Благодаря переходу на новый формат А4+ вес документа сократился более чем на 30 процентов, что позволит экономить почти 200 тонн бумаги в год, указывается в сообщении.
"Помимо удобства для пользователей, это решение является еще и, как сейчас модно говорить, эко-френдли", – сказал замгендиректора компании Владимир Бойцов.
По его словам, "каждый клиент может внести свою лепту в сохранение природы, отказавшись от бумажной квитанции и подписавшись в Личном кабинете клиента на рассылку счетов за электроэнергию по электронной почте".
Ранее стало известно, что вместо множества квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг может появиться единый платежный документ.
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