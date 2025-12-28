Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи пяти маршрутов задерживаются на Красноказарменной улице, возле остановки "Лефортовский мост". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировки в графике произошли в движении трамваев № 4, 32, 37, 43 и 50. В связи с этим были временно изменены маршруты. Пассажиров попросили быть внимательнее и следить за объявлениями.

Между тем в столице стали появляться беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. Это позволяет сделать московский транспорт еще безопаснее и комфортнее.

Трамвай с ИИ может самостоятельно выполнять все функции: останавливаться, открывать и закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать пешеходов, придерживаться графика и переключать стрелочные переводы. Как отметил Сергей Собянин, поездку на таких трамваях уже совершили более 26 тысяч пассажиров.

