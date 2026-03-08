ГОСТ по требованиям к собакам-поводырям впервые разработали в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Росстандарт утвердил ГОСТ на рабочие качества собак-поводырей для инвалидов по зрению. Он начнет действовать с 1 июля, сообщил ТАСС.

Согласно документу, собака должна спокойно реагировать на ошейник, поводок, намордник и предоставлять владельцу возможность их надевать. Также у нее должно быть "закреплено правильное социально одобряемое поведение". Собака должна быть рядом с владельцем и выполнять его указания и не должна проявлять агрессию. При этом животное должно иметь слабо выраженный охотничий инстинкт, демонстрировать быструю адаптацию и переключаемость к изменяющимся условиям среды или по команде.

В документе отмечается, что собака должна спокойно реагировать на окружающие раздражители и иметь опыт нахождения у ног пассажира в транспорте. Кроме того, ей необходимо четко выполнять команды "рядом", "сидеть", "стоять", "лежать", "ко мне", "место", "апорт", "дай", "вперед", "направо" и "налево".

При сопровождении инвалида по зрению на маршруте собака должна двигаться с постоянной скоростью, соответствующей человеку, точно реагировать на команды, обходить препятствия, указывать остановкой на бордюр или парапет.

"Применение положений этого стандарта в практике социально-средовой реабилитации профильными специалистами будет способствовать формированию более полного и содержательного реабилитационного маршрута инвалидов по зрению и достижению общей цели реабилитации", – пояснило ведомство.

Росстандарт добавил, что ГОСТ является добровольным.

Между тем кинологи Российской школы займутся подготовкой еще 60 собак-проводников Всероссийского общества слепых. Вместе со специалистами четвероногие обучатся необходимым навыкам, включая прохождение через турникеты, движение по эскалатору, а также поднятие упавших вещей. Также они пройдут тренировки в условиях высокого уровня шума и большого скопления людей.

