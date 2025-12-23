Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 09:49

Транспорт

40 собак-проводников прошли обучение в метро Москвы в 2025 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2025 году 40 собак-проводников прошли обучение в метро Москвы, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Животные могут сопровождать хозяев на станциях, помогать на эскалаторах и турникетах, а также ориентироваться на платформах и в вагонах.

Совместному проекту Дептранса и Российской школы по подготовке собак-проводников ВОС уже более 10 лет. Помощниками чаще всего становятся лабрадоры, ретриверы и овчарки. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что по задаче Сергея Собянин была обеспечена подготовка более 440 собак-проводников. Эта работа проводится в рамках создания безбарьерной среды в городском транспорте.

"С каждым годом метро становится еще доступнее для пассажиров с нарушениями зрения, и они могут быть полностью уверены в своих специально обученных помощниках", – отметил Ликсутов.

Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказывал, что собаки могут выявить заболевание у своего хозяина с помощью большего количества обонятельных рецепторов.

По его словам, это было подтверждено масштабными исследованиями во время пандемии COVID-19 в Швеции и других странах. Он также подчеркнул, что животные могут распознавать патологии с точностью до 98%, включая нарушения работы щитовидной железы.

Читайте также


животныетранспортгород

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика