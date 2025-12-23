40 собак-проводников прошли обучение в метро Москвы в 2025 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2025 году 40 собак-проводников прошли обучение в метро Москвы, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Животные могут сопровождать хозяев на станциях, помогать на эскалаторах и турникетах, а также ориентироваться на платформах и в вагонах.

Совместному проекту Дептранса и Российской школы по подготовке собак-проводников ВОС уже более 10 лет. Помощниками чаще всего становятся лабрадоры, ретриверы и овчарки. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что по задаче Сергея Собянин была обеспечена подготовка более 440 собак-проводников. Эта работа проводится в рамках создания безбарьерной среды в городском транспорте.

"С каждым годом метро становится еще доступнее для пассажиров с нарушениями зрения, и они могут быть полностью уверены в своих специально обученных помощниках", – отметил Ликсутов.

Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказывал, что собаки могут выявить заболевание у своего хозяина с помощью большего количества обонятельных рецепторов.

По его словам, это было подтверждено масштабными исследованиями во время пандемии COVID-19 в Швеции и других странах. Он также подчеркнул, что животные могут распознавать патологии с точностью до 98%, включая нарушения работы щитовидной железы.

