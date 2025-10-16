Ветеринар Уражевский: питомцы могут выявить заболевание у хозяина с помощью обоняния

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Собаки могут выявить заболевание у своего хозяина с помощью большого количества обонятельных рецепторов, рассказал в беседе с Москвой 24 ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Эксперт прокомментировал ситуацию, когда собаки спасли жизнь своей хозяйке, учуяв бешенство от укуса кошки, которым она заразилась во время отдыха в Турции. Собаки пострадавшей начали активно обнюхивать раненую ногу, что заставило женщину немедленно обратиться в больницу. Врачи диагностировали бешенство и успели начать лечение.

По словам Уражевского, собаки действительно способны выявлять заболевания – это было подтверждено масштабными исследованиями во время пандемии COVID-19 в Швеции и других странах.

Он отметил, что эти животные могут распознавать патологии с точностью до 98%, включая нарушения работы щитовидной железы. Обонятельные рецепторы позволяют улавливать специфические запахи, например ацетона, который указывает на ряд заболеваний.

Однако для эффективного использования собак в диагностике необходим специальный курс обучения, аналогичный подготовке служебных животных для поиска взрывчатых веществ.



Владимир Уражевский ветеринар, президент Союза кинологических организаций России В домашних условиях без дрессировки собака может проявлять беспокойство и активно обнюхивать измененные участки тела, как в случае с укушенной ногой, но для массового скрининга заболеваний требуется профессиональная подготовка.

Что касается кошек, то их способности связаны в основном с реакцией на эмоциональное состояние человека, отметила врач-терапевт Надежда Чернышова. Они часто укладываются на больное место или пытаются успокоить хозяина тактильным контактом, подчеркнул ветеринар.



Надежда Чернышова врач-терапевт Если домашнее животное ведет себя необычно, нужно обязательно к этому прислушаться. Собаки действительно могут распознавать заболевания, хотя и не со стопроцентной точностью

Медик привела в пример случаи, когда собака проявляла внимание к родинке на теле хозяина, где впоследствии обнаруживалась злокачественная опухоль, или тыкалась носом в грудь, где позднее диагностировали рак молочной железы.

По словам терапевта, это связано с тем, что развитие опухоли часто изменяет запах тела. Обоняние собаки в тысячи раз чувствительнее человеческого, что позволяет ей улавливать эти изменения. Подобной чувствительностью иногда обладают и люди, поделилась Чернышова. Некоторые врачи по специфическому запаху могут предположить диагноз, который впоследствии подтверждается обследованиями.

Чернышова добавила, что кошки способны облегчать состояние хозяев. По ее словам, некоторые ветеринары полагают, что эти животные чувствуют негативную энергетику и помогают ее корректировать.

Внезапное и настойчивое внимание вашего питомца к какой-либо области вашего тела – это повод проконсультироваться с врачом. Такой визит поможет либо развеять беспокойство, либо выявить проблему на ранней стадии, подытожила врач.

Ранее американец Дэвид Линдси смог сохранить ногу благодаря собаке, которая его покусала. Мужчина обратился в медучреждение, где выяснилось, что у него закупорены две артерии, из-за чего нога и находилась в онемении.