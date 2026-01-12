Форма поиска по сайту

12 января, 07:41

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 13 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над российскими регионами ночью, сообщили в Минобороны РФ.

Четыре БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, по два – над территориями республик Крым и Адыгея, Курской области и акваторией Черного моря, а один беспилотник – над Воронежской областью.

Ранее в Минобороны сообщали, что в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени в субботу, 10 января, было перехвачено и сбито 33 БПЛА. Часть была уничтожена над Воронежской областью, а также над Курской, Брянской и Белгородской областями.

Помимо этого, в ночь на 10 января перехватили 59 вражеских беспилотников. Их сбили над акваторией Черного моря, над территорией Краснодарского края и в небе над Брянской областью.

