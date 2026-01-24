Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 января, 08:56

Происшествия

Девушка, сопровождавшая пропавшего подростка, задержана в Красноярске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Жительница Сургута задержана по делу о похищении подростка в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Как подчеркнуло ведомство, 18-летняя девушка подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным СК, 21 января жительница Сургута, действуя с злоумышленниками сообща, прилетела в Красноярск. 22-го числа она пришла по месту жительства подростка, где они вместе взломали сейфы и похитили деньги в размере 3 миллионов рублей.

Вечером того же дня она передала их мошенникам, оставив часть средств себе. После этого девушка и подросток направились в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждали дальнейших указаний.

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

О похищении 14-летнего мальчика стало известно 23 января. Подросток исчез, покинув дом с неизвестным человеком.

Отец ребенка сообщил, что ему поступило сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика с призывом выполнить условия злоумышленников. Спустя время ребенка нашли живым в арендованной квартире.

В тот же день в Красноярске пропала 14-летняя девочка. Однако позже она сама вернулась домой.

происшествиярегионы

