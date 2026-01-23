Форма поиска по сайту

23 января, 10:02

Происшествия

Девочка пропала в Красноярске в один день с похищенным 14-летним подростком

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

14-летняя девочка пропала в Красноярске в тот же день, что и похищенный подросток. При этом следователи пока не установили связь между этими случаями, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

В общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной" отметили, что девочка ушла из дома на улице Волочаевской в четверг, 22 января, в 15:00 по местному времени. Она была одета в черную куртку, светло-серую толстовку с капюшоном, черно-серые джинсы и черные угги.

Телеграм-канал SHOT обратил внимание, что дом девочки находится примерно в 3 километрах от дома пропавшего подростка. Кроме того, ее описание совпадает с внешним видом человека, которого камеры зафиксировали рядом с похищенным подростком.

Об исчезновении подростка стало известно в пятницу, 23 января. По предварительной информации, вечером в четверг мальчик ушел из дома в неизвестном направлении в сопровождении неизвестного человека. Кроме того, из сейфа пропали 3 миллиона рублей.

Позже на телефон отца подростка поступило сообщение о похищении его сына с требованием выкупа. Неизвестные хотят получить 350 тысяч долларов (свыше 26 миллионов рублей). Возбуждено уголовное дело.

