Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Балашихе водитель наехал на ребенка на санках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел рядом с домом, который находится на проспекте Жуковского в микрорайоне Кучино. По данным ведомства, 37-летний автомобилист, находясь за рулем машины Ford, сбил 5-летнюю девочку, которую родители везли на санках через нерегулируемый пешеходный переход.

В результате ребенок получил травмы. Девочку доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее 11-летний ребенок скатился на ледянке в неположенном месте и попал под колеса выезжающей из-за поворота машины Volvo в селе Николо-Урюпино в Красногорске. ДТП произошло рядом с жилым домом. В результате пострадавшего ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

