Депутат Нилов призвал защитить россиян от агрессивного сталкинга

Москвичка пожаловалась на преследования, систематические угрозы и насилие со стороны бывшего мужа, сообщили СМИ. При этом, по ее словам, многочисленные заявления в полицию на ситуацию никак не влияют. Что делать в подобных случаях и как защититься от сталкинга, разбиралась Москва 24.

"Я оболью тебя кислотой"

33-летняя москвичка Елена утверждает, что с весны 2025 года страдает от преследований бывшего мужа Евгения, который применяет к ней насильственные действия и угрожает расправой девушке и ее семье. Она 30 раз обращалась в правоохранительные органы, но на ситуацию это никак не повлияло, рассказала женщина телеграм-каналу "Осторожно, Москва".

По ее словам, она вышла замуж за Евгения в октябре 2024 года, но всего через пару месяцев отношения резко ухудшились. Мужчина начал угрожать избраннице, оскорблять и сильно хватать за руки. В декабре того же года Елена предложила развестись, а уже весной 2025-го попросила мужчину съехать из ее квартиры, которую приобрела до официального оформления отношений.

Однако бывший снял жилье в том же доме и ежедневно караулил женщину. Развод произошел в октябре прошлого года.





Елена пострадавшая Он при моей маме говорил: "Я оболью тебя кислотой. Будешь такая красивая".

По словам женщины, Евгений даже смог подкупить сотрудников ДПС, которые остановили ее вместе с мамой и осмотрели машину на наличие наркотиков.

"Уже через две минуты после остановки нас сотрудниками он оказался рядом, начал угрожать прямо при них. Сказал, что теперь так будет каждый день, он не даст мне спокойно жить", – рассказала Елена.

На угрозах мужчина якобы не остановился: стал требовать вернуть ему подаренные украшения и даже обращался по этому поводу в уголовный розыск.

"Хотя я отдавала ему их несколько раз, он приносил обратно. В итоге я отдала ему даже те украшения, которые покупала лично, и отдала 30 тысяч долларов, чтобы он отстал от меня", – рассказала пострадавшая.

По ее словам, Евгений дважды организовал поджог квартиры ее родителей ночью в сентябре 2025 года. По мнению женщины, экс-возлюбленный действовал не своими руками, а находил исполнителей с помощью закрытых сайтов.

Также СМИ опубликовали скрин переписки, где некто обещал Елене "новые фокусы", которые будут "ярче и громче", а также сообщал о разработке новых действий.

В свою очередь, Евгений даже на камеру сообщил, что не оставит женщину без своего присмотра.

"Я за тобой буду следить и даже в Италию за тобой поеду. Я всегда рядом", – сказал он на видео.

Опасаясь за жизнь, Елена стала жить с братом. Но и это не остановило бывшего супруга, уверяет она.





Елена пострадавшая Он запугивает семью моего брата, чтобы он уехал от меня. Ему присылают фото дверей дома его родителей в Уфе и пишут: "Если ты не уедешь, тут кое-что произойдет". Как-то раз я пришла домой, и через минуту моему брату пришло фото, где человек с автоматом стоит у двери моей квартиры. Под фото была подпись: "Сегодня белое пальто пачкать не будем". Я как раз в тот день была в этом пальто. Он постоянно за мной следит.

При этом в конце декабря прошлого года потерпевшая собралась покинуть Москву, но в тот же день Евгений напал на нее на парковке, предварительно спустив колесо машины. Елена сильно ударилась животом, который прооперировали незадолго до инцидента. Последнее нападение на женщину, по ее словам, произошло 22 января. Елене распылили перцовку в глаза, что привело к ожогу.

По ее словам, мужчина порой часами сидит под дверью ее квартиры, заливал замочную скважину клеем и пытался взломать соцсети экс-супруги. Также женщина считает, что в ее машине есть прослушивающее устройство.

В свою очередь, Евгений в беседе с журналистами отрицал попытки угроз и сам факт преследования. Он обвинил Елену в клевете и вымогательстве денежных средств.





Евгений бывший возлюбленный пострадавшей Я не преследую ее, как она рассказывает, конфликт начался в декабре, никакую ДПС я не использовал для ее остановки, это полнейшее вранье, к поджогам я не имею никакого отношения, меня попросту используют, чтобы выкачивать деньги из меня. У нас до декабря 2025 года любовная переписка, у нас все было хорошо. Я никого не жду часами под дверями, это вранье.

Также мужчина заявил, что оплачивал девушке проживание в отелях и путешествовал вместе с ней даже после развода. В ответ на это Елена рассказала, что хотела покинуть страну из-за преследований и занималась вопросами визы.

"Он следовал за мной из страны в страну, угрожал, что отменит развод, если я перестану с ним общаться. <...> Отели, которые он якобы мне оплачивал, он оплачивал их себе, когда приезжал за мной", – ответила на это Елена журналистам.

По сообщениям СМИ, женщина почти не выходит из дома из-за страха за свою жизнь.

Нужны новые меры

Законопроект о навязчивом преследовании внесен в Госдуму, отметил в разговоре с Москвой 24 глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Как бы ни пытались критики аргументировать свою позицию, что якобы у нас хватает норм Уголовного кодекса, на практике работает принцип: "нет тела – нет дела". Я сталкивался с этим, когда обращался в правоохранительные органы по заявлению граждан. Но приходили ответы, что отсутствует состав преступления", – отметил депутат.

При этом он обратил внимание на то, что случаи преследования нередко заканчиваются трагическим исходом. Однако бороться с этим явлением можно и нужно, убежден парламентарий.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Приведу пример: певица Катя Лель. Где-то лет 10 назад ее преследовал поклонник в психически неустойчивом состоянии. Обращения в правоохранительные органы ничего не давали, так как отсутствовали признаки состава преступления. Но когда были направлены депутатские запросы и когда с человеком поговорили люди в погонах, он свою деятельность прекратил, потому что понял, какие правовые последствия могут наступить. То же самое и здесь. Лучше принять меры до тех пор, пока ничего не произошло.

Депутат подчеркнул, что необходимо дать правоохранителям новые инструменты воздействия, но также важно пользоваться теми статьями, которые уже есть. Как минимум это позволит провести необходимые разъяснительные работы профилактического характера.

"Если полиция не отреагировала на многократные обращения, нужно написать заказным письмом заявление в главное управление по региону. Также, если есть соответствующее подтверждение о преследовании, можно писать депутатам Государственной думы, руководителям фракций, в комитеты. Депутаты обязаны реагировать в соответствии с законом, будут направлять запросы", – указал Нилов.

При этом адвокат Дмитрий Емельянов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что, если подтверждены факты запугивания, особенно связанные с убийством, это должно быть квалифицировано как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (119 УК РФ). В таком случае наказание варьируется от обязательных работ на срок до 480 часов до ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы до 2 лет.

"Если имелись факты умышленного причинения насилия со стороны бывшего мужа, даже однократные, это дает основания для возбуждения дела по статье об истязании (117 УК РФ). Наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок", – отметил адвокат.

Он добавил, что эта статья как раз учитывает неоднократность и систематичность причинения телесных страданий.





Дмитрий Емельянов адвокат Что касается действий пострадавшей стороны, необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности лицо, совершающее эти преступления. В случае отказов, даже если их было много, каждое нужно оспаривать: существует порядок обжалования в прокуратуру и суд. Это можно сделать либо самостоятельно, либо с помощью профессиональных защитников.

При этом пострадавшая сторона не обязана сама доказывать наличие в действиях другого преступного умысла, нужно лишь предоставить для этого имеющиеся факты. Далее наступает работа правоохранительных органов. Например, они могут установить, где находился мобильный телефон злоумышленника в тот или иной момент с точностью до нескольких сотен метров, отметил эксперт.

Однако сам факт преследования, когда бывший супруг ходит следом или ездит на машине, не образует состава преступления. Поводом становятся насильственные действия, которые совершает мужчина, заключил Емельянов.

