Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 20:59

Город

Эксперт Тульский: энергосистема Москвы – одна из самых надежных в мире

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Энергосистема Москва способна функционировать даже в морозы и снегопады, поэтому она является одной из самых надежных в мире. Такое мнение высказал РИА Недвижимость директор института электроэнергетики НИУ "МЭИ" Владимир Тульский.

По словам эксперта, реализованные за последние десятилетия инновации являются примером для других крупных российских городов, а также для стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Волноваться и переживать о том, что у нас могут возникать сложности, не стоит", – отметил Тульский.

Также эксперт обратил внимание на то, что трансформаторные подстанции во дворах имеют двойное резервирование – обеспечивать их электричеством могут два независимых источника питания. Поэтому при возникновении сбоев приостановка подачи электроэнергии или невозможна, или минимальна.

В ситуациях, когда в городе активно выпадает снег, проблем в работе энергосистемы не возникает, поскольку ключевой объем линий расположен под землей. Помимо этого, Тульский напомнил, что у объектов первой категории, например у больниц, есть внутренние запасные энергосистемы.

Эксперт подчеркнул, что у московских специалистов уже наработан опыт при возникновении подобных ситуаций. Поэтому при появлении сбоев энергоснабжение восстанавливается оперативно. В связи с этим, как указал Тульский, "глобальных происшествий не происходит".

Городские службы Москвы продолжают активную работу по устранению последствий мощного снегопада. Специалисты проводят механизированную уборку проезжей части и тротуаров, а затем обрабатывают их противогололедными средствами.

Согласно прогнозам метеорологов, сильный снегопад в столичном регионе продлится до четверга, 29 января. Также в Москве ожидается похолодание в конце текущей недели.

Понижение температуры начнется с пятницы, 30 января: ночью температура составит около 15–20 градусов ниже нуля. При этом в субботу, 31 января, температура опустится вплоть до минус 23 градусов.

Снегопад будет идти в Москве в ближайшие три дня

Читайте также


городЖКХ

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика