28 января, 12:52

Город

В Москве приступили к очередной противогололедной обработке улиц из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Коммунальные службы Москвы приступили к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл будут повторять по мере выпадения осадков, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Кроме того, проводятся работы по уборке снега. В первую очередь внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, пересадочным узлам и соцобъектам.

"Проводятся мероприятия по очистке от снега дворовых территорий. Выполняются погрузка и вывоз сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов", – рассказали в комплексе.

Для помощи водителям грузовиков на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи. Москвичей призвали быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД и не препятствовать движению колонн коммунальной спецтехники.

Сильный снегопад будет идти в Московском регионе до 29 января включительно. Затем осадки продолжатся, но будут менее интенсивными.

Дорожный патруль ЦОДД уже помог более 150 застрявшим легковым автомобилям и грузовикам. На круглосуточном дежурстве находятся 36 экипажей, которые оперативно решают возникшие на дороге проблемы.

Около 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

городпогодаЖКХ

