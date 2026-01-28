Пожар в подмосковной конюшне ликвидирован

Фото: 50.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в конюшне конноспортивного клуба в поселке Горки Ленинские в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало. В данный момент специалисты уточняют причины возгорания.

Крупный пожар произошел в конюшне на улице Административной днем 28 января. К тушению пожара были привлечены 29 специалистов и 10 единиц техники.

Спустя некоторое время сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 2 250 квадратных метров. Специалисты также вывели в безопасное место 40 лошадей.