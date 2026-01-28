28 января, 14:57Происшествия
Конюшня загорелась в Горках Ленинских на площади 4,5 тыс "квадратов"
Фото: 50.mchs.gov.ru
Крупный пожар произошел в конюшне в поселке Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что возгорание зафиксировано на улице Административной в доме 1. Предварительная площадь пожара составляет 4 520 квадратных метров. По данным администрации, животных в конюшне не было.
В МЧС добавили, что к тушению пожара привлечены 29 специалистов и 10 единиц техники.
Ранее в Верхней Пышме Свердловской области вспыхнул пожар в пункте выдачи заказов. Площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.