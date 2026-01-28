28 января, 14:18Происшествия
Пожар на бывшем заводе Volkswagen ликвидирован
Фото: телеграм-канал SHOT
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге ликвидирован. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По его данным, в результате возгорания никто не пострадал. Производственный процесс на предприятии также не нарушился.
Здание, ныне принадлежащее АГР (AGR Automotive Group), загорелось днем 28 января. Два очага возгорания охватили склад с пенопластом.
Эвакуация сотрудников была проведена администрацией завода. Позже пожар удалось локализовать на площади 700 квадратных метров
Специалисты АГР приступили к выяснению причин ЧП. Вместе с тем проверку по факту случившегося инициировала прокуратура Калужской области .