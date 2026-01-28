Площадь пожара на бывшем заводе Volkswagen в Калуге увеличилась до 700 "квадратов"

Фото: 40.mchs.gov.ru

Площадь возгорания на бывшем заводе Volkswagen в Калуге увеличилась до 700 квадратных метров. Обновленные данные сообщила пресс-служба МЧС России.

В свою очередь, в телеграм-канале прокуратуры Калужской области добавили, что правоохранители инициировали проверку по факту случившегося.

О пожаре в здании, ныне принадлежащем АГР (AGR Automotive Group), стало известно днем 28 января. Уточнялось, что огонь начал распространяться на складе с пенопластом. Причем очагов возгорания оказалось сразу 2.

Администрация завода самостоятельно провела эвакуацию сотрудников. Информации о пострадавших пока не поступало. Специалисты уже приступили к выяснению причин ЧП.