Трамп заявил, что ценит согласие РФ приостановить удары по Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень сильно ценит согласие российских властей приостановить удары по Украине. Об этом он сообщил журналистам.

Глава Белого дома добавил, что российская сторона уже приостановила удары по Киеву и другим украинским городам.

"Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды", – приводит РИА Новости слова американского президента.

Трамп попросил Владимира Путина, чтобы Вооруженные сил России на неделю воздержались от определенных ударов по Украине. Американский лидер утверждал, что Путин согласился сделать это.

Тем не менее в Кремле не стали комментировать сообщения о договоренностях об "энергетическом перемирии" или переговорах на эту тему.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что пауза в ударах по энергетическим объектам начнется уже этой ночью.