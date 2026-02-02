ТАСС: признавшийся в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге увлекался детской порнографией

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика, ранее пропавшего в Санкт-Петербурге, имел пристрастие к детской порнографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Отмечается, что порнография с участием детей в больших количествах была обнаружена в его ноутбуке, телефоне и на флеш-накопителях.

Мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе 30 января. Сотрудники полиции выяснили, что он сел в авто с разбитым бампером на Таллинском шоссе.

Как сообщали СМИ, водителем оказался 38-летний уроженец ЛНР. До этого ребенок не был знаком с мужчиной.

Вскоре подозреваемый в похищении был задержан. Во время допроса он отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ. Однако позже признался в совершении убийства мальчика.