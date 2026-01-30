Эксперт Вульферт: причиной пропажи семьи Усольцевых стал несчастный случай

Фото: vk.com/mu30042016

Несчастный случай является наиболее вероятной причиной исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Такую версию в беседе с РИА Новости высказала руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.

По ее словам, в местности, где произошло ЧП, очень сложные условия. В пример она привела Приморье, на территории которого существуют схожие горные территории, где теряются люди.

"А горы – это очень сложно, там можно пойти в прекрасную погоду, но она за несколько часов может так измениться, что ты даже не ожидал. И прогнозов погоды таких нет, как для населенных пунктов. Там может быть и туман, и все что угодно. Поэтому мы склоняемся к тому, что, возможно, с людьми произошел несчастный случай", – объяснила Вульферт.

Вместе с тем ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии выяснил, что в рамках возобновленных поисковых мероприятий по делу о пропаже Усольцевых следователи намерены допросить жителей поселка Кутурчин.

Сотрудники ведомства уже отправились на поиски. Всего в операции участвуют 4 человека.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным следствия, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего с ними была потеряна связь. Последний раз их мобильные телефоны выходили на связь 6 октября.

Крупномасштабные поиски семьи были прекращены 12 октября. Впоследствии работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках.

Позже председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил, что поиски возобновят весной 2026 года. По его словам, на горе остался курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который еще не обследовали. Это будет главной задачей отряда, когда растает снег.

Однако правоохранительные органы решили возобновить мероприятия уже в январе. Операции будут проводиться 30-го и 31-го числа.