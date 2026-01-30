Форма поиска по сайту

30 января, 08:34

Происшествия

Под Красноярском вновь начались поиски семьи Усольцевых

Фото: телеграм-канал "КГКУ "Спасатель"

Спасатели возобновили поиски пропавшей во время похода семьи Усольцевых. Об этом сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование "Спасатель" в телеграм-канале.

"30 и 31 января спасатели красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи", – уточнили в формировании.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным следствия, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего с ними была потеряна связь. Последний раз их мобильные телефоны выходили на связь 6 октября.

Крупномасштабные поиски семьи были прекращены 12 октября. Впоследствии работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках.

Позже председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил, что поиски возобновят весной 2026 года. По его словам, на горе остался курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который еще не обследовали. Это будет главной задачей отряда, когда растает снег.

Новости регионов: спасатели осмотрели пещеру в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых

происшествиярегионы

Главное

