30 января, 10:48

Происшествия

Глава Кузбасса поручил отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске

Фото: ТАСС/Александр Алтурин

Губернатор Кузбасса Илья Середюк дал поручение временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске в Кемеровской области Елену Морозову, где ранее умерли 9 человек. Об этом глава региона сообщил журналистам.

"Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении", – цитирует Сердюка ТАСС.

Кроме того, глава региона поручил Минздраву региона проводить полную обязательную диспансеризацию всех постояльцев интернатов региона хотя бы дважды в год. Сердюк сказал, что это дополнительная нагрузка, поэтому надо привлекать к работе областных специалистов.

В это же время правоохранители начали изымать документы в Прокопьевской городской больнице, куда госпитализировали 46 постояльцев интерната, указал главврач медучреждения Вячеслав Старченко. Ожидается, что правоохранительные органы дадут юридическую оценку действиям медперсонала.

Старченко рассказал, что информацию о массово заболевших постояльцах интерната медики получили 23 января. После этого были развернуты 35 коек в терапевтическом и 29 коек в инфекционном отделениях. Всего в учреждение поступили 46 человек, но к настоящему моменту лечение проходят 30 пациентов.

"Всем проведена лабораторная диагностика, бактериальная диагностика, пациенты получают специфическую терапию. Учреждение полностью обеспечено медикаментами", – отметил главврач.

Изначально на несколько случаев внебольничной пневмонии, выявленных у постояльцев дома-интерната в Кемеровской области, обратил внимание Роспотребнадзор. Позже в Минтруда и соцзащиты Кузбасса объяснили, что в интернате произошло массовое заболевание гриппом А. В учреждении выявили факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований.

ЧП стало причиной возбуждения уголовного дела. По данным правоохранителей, ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудников интерната привело к возникновению условий для распространения вирусной инфекции. Всего скончались 9 человек. В медучреждениях Кузбасса остается 51 постоялец интерната Прокопьевска.

В связи с произошедшим глава региона поручил проверить все интернаты Кузбасса.

