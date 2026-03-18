Новости

Новости

18 марта, 12:26

Каждому второму россиянину предлагают оплатить покупки безналом

С начала года каждый второй россиянин (51%) сталкивался с просьбой расплатиться за товары наличными, следует из данных ВЦИОМ.

Две трети из тех, кто получал такое предложение, рассказали, что не стали изменять платежные привычки. Лишь 17% опрошенных начали чаще использовать наличные, а 15% – наоборот, реже.

По данным ВЦИОМ, желание расплачиваться картой объясняется тем, что продавцы не предоставляют покупателям никаких бонусов или скидок при оплате безналичным способом.

Чаще всего такие просьбы звучат именно в сфере розницы. В частности, в маленьких магазинах у дома (46%), а также на рынках, ярмарках и в уличных ларьках (45%).

Реже предложения поступают при аренде жилья – как отмечает ВЦИОМ, это может быть обусловлено меньшим спросом на услугу по стране.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в Москве оплатой проезда по биометрии пользуются 800 тысяч человек. По его словам, с момента запуска биометрии в 2021 году пассажиры оплатили таким способом свыше 200 миллионов поездок. Кроме того, число пользователей этого сервиса в 2025 году выросло в два раза.

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
