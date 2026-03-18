Каждому второму россиянину предлагают оплатить покупки безналом

С начала года каждый второй россиянин (51%) сталкивался с просьбой расплатиться за товары наличными, следует из данных ВЦИОМ.

Две трети из тех, кто получал такое предложение, рассказали, что не стали изменять платежные привычки. Лишь 17% опрошенных начали чаще использовать наличные, а 15% – наоборот, реже.

По данным ВЦИОМ, желание расплачиваться картой объясняется тем, что продавцы не предоставляют покупателям никаких бонусов или скидок при оплате безналичным способом.

Чаще всего такие просьбы звучат именно в сфере розницы. В частности, в маленьких магазинах у дома (46%), а также на рынках, ярмарках и в уличных ларьках (45%).

Реже предложения поступают при аренде жилья – как отмечает ВЦИОМ, это может быть обусловлено меньшим спросом на услугу по стране.

