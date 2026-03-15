Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 22:17

Транспорт

Около 800 тыс москвичей выбрали биометрию в качестве способа оплаты проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве оплатой проезда по биометрии пользуются 800 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, с момента запуска биометрии в 2021 году пассажиры оплатили таким способом свыше 200 миллионов поездок. Кроме того, число пользователей этого сервиса в 2025 году выросло в два раза. До конца 2026-го он заработает на станциях всех МЦД, а также наземном транспорте, уточнил Ликсутов.

Для оплаты проезда по биометрии достаточно посмотреть в камеру, установленную в турникетах. В настоящее время сервис работает на всех турникетах в метро и на МЦК, "Аэроэкспрессе", регулярных речных маршрутах и нескольких станциях МЦД. Он обеспечен банковским уровнем защиты, все данные зашифрованы.

Ранее Сергей Собянин назвал основным результатом 2025 года рост доли поездок на городском транспорте до 70%. Он уточнил, что москвичи все чаще отказываются от личного транспорта в пользу общественного: если в 2010 году на дорогах ежедневно фиксировали около 3 миллионов машин, то в 2025-м уже 2,79 миллиона.

транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика