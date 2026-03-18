Новости

Новости

18 марта, 13:21

Политика

В Кремле прокомментировали инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящий момент у Кремля нет позиции по инициативе о запрете публикации обвинительной информации в СМИ и соцсетях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такой комментарий он дал к соответствующему проекту, еще не внесенному на рассмотрение Госдумы. Утверждалось, что его автором стал Госсовет Татарстана, предложивший штрафовать от 300 тысяч рублей до 2 миллионов за публикацию обвинительной информации до решения суда с оговоркой "предположительно" или ссылками на источники.

Песков отметил, что не может говорить о какой-то позиции до того, как законодатели не рассмотрят данную инициативу. Он добавил, что это "целиком и полностью" является их прерогативой.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что инициатива министерства финансов России о возможной легализации онлайн-казино еще будет обсуждаться. Он также отметил, что сейчас рано оценивать подобные нововведения.

Читайте также


властьполитика

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

