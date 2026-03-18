В Кремле прокомментировали инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ

В настоящий момент у Кремля нет позиции по инициативе о запрете публикации обвинительной информации в СМИ и соцсетях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такой комментарий он дал к соответствующему проекту, еще не внесенному на рассмотрение Госдумы. Утверждалось, что его автором стал Госсовет Татарстана, предложивший штрафовать от 300 тысяч рублей до 2 миллионов за публикацию обвинительной информации до решения суда с оговоркой "предположительно" или ссылками на источники.

Песков отметил, что не может говорить о какой-то позиции до того, как законодатели не рассмотрят данную инициативу. Он добавил, что это "целиком и полностью" является их прерогативой.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что инициатива министерства финансов России о возможной легализации онлайн-казино еще будет обсуждаться. Он также отметил, что сейчас рано оценивать подобные нововведения.

