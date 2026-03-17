Песков заявил, что не знает о возможных контактах с руководством Telegram

Кремлю неизвестно, чтобы с руководством Telegram велись переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проблемы с работой мессенджера.

"Мне неизвестно о каких-либо контактах с руководством Telegram", – сказал представитель Кремля.

Накануне эксперты заявили о начале блокировки мессенджера в России. В воскресенье, 15 марта, на его некорректную работу пожаловались 12 тысяч раз, в субботу, 14 марта, – почти 6 тысяч. В понедельник, 16 марта, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб.

При этом ограничительные меры в отношении функционала Telegram в России начали применяться еще с 10 февраля. В Роскомнадзоре причиной этого назвали нарушение российского законодательства.

СМИ, в свою очередь, сообщали, что полная блокировка может произойти в начале апреля. Вместе с тем Песков призвал граждан не слишком переживать из-за ситуации с Telegram и активнее осваивать мессенджер MAX.