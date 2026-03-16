Мессенджер Telegram оштрафован на 35 млн руб за неудаление запрещенной информации

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

Компания признана виновной в пяти эпизодах административного правонарушения. В частности, администрация ресурса не удалила информацию с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, сведения о способах изготовления наркотических и психотропных веществ, а также материалы с порнографическими изображениями.

С февраля в России в отношении Telegram применяются ограничительные меры. В Роскомнадзоре заявили, что площадка нарушает российское законодательство.

По данным СМИ, блокировка мессенджера может произойти в начале апреля. При этом эксперты указали, что она уже началась.