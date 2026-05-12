12 мая, 12:40

Футболист "Манчестер Юнайтед" Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России

Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в мае и июне. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

В общей сложности в итоговый состав сборной вошли 36 спортсменов. При этом вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не был включен в него.

28 мая россияне встретятся с командой Египта. Затем 5 и 9 июня они сыграют против сборных Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго соответственно.

Ранее Минспорт РФ утвердил приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Он начнет действовать с сезона-2026/27. Теперь командам РПЛ будет разрешено иметь в заявке не более 12 иностранных игроков, а одновременно на поле смогут находиться до 7 легионеров.

