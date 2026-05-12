Утраченные скульптуры атлетов на фасаде здания на Большой Дмитровке восстановят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две утраченные скульптуры атлетов на фасаде здания по адресу Большая Дмитровка, дом 2, восстановят. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Голосование по этому вопросу проходило на платформе "Активный гражданин". В нем приняли участие 155 тысяч человек.

80,9% опрошенных москвичей высказались за возвращение исторического облика дома, а 4,7% – против. При этом 14,4% респондентов заявили, что решать это должны специалисты. Скоро архитекторы начнут разрабатывать проект по воссозданию скульптур.

Фигуры атлетов скульптора Арменака Степанянца украшали ниши фасада до 1950-х годов. Утверждается, что в качестве модели для одной из них выступил цирковой артист и преподаватель Александр Ширай.

Тогда их демонтировали из-за неудовлетворительного технического состояния, а сейчас фигуры можно восстановить. Для этого специалисты будут использовать архивные документы и возьмут за основу похожие статуи, которые расположены во дворах домов на Дмитровском шоссе и Маршала Василевского. Скульптуры будут изготовлены с применением новейших технологий и из долговечных материалов.

