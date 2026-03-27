Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 марта, 11:17

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении реставрации главных символов Московского ипподрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершена реставрация главных символов Центрального Московского ипподрома – квадриги и конных скульптур. Сергей Собянин сообщил об этом в мессенджере MAX.

Созданием квадриги с конными скульптурами занимались Сергей Волнухин и Константин Клодт. Мэр отметил, что реставрация этих элементов требовала бережного подхода из-за их сложного строения. В частности, каркас лошадей состоит из металлических уголков, а сами детали – из шпиатра (сплавы из цинка, олова и добавок).

По словам Собянина, для сохранения всех деталей было решено начать реставрацию прямо на месте – на высоте более 20 метров. Во время работ специалисты очистили скульптуры от старой краски и ремонтных вставок, укрепили каркасы из черного металла, запаяли трещины, восполнили утраты из шпиатра и авторскую пластику с помощью чеканки, а также покрыли элементы защитным слоем.

В свою очередь, работы в главном корпусе ипподрома, который является объектом культурного наследия регионального значения, еще продолжаются. В частности, отделываются помещения, модернизируются фасады, прокладываются инженерные сети. В настоящее время реставрация в зоне фасадов реализована на 65%.

Кроме того, на территории ипподрома будет построена конюшня, а также дополнительные здания и сооружения. Весной специалисты приступят к благоустройству.

Мэр добавил, что данный объект практически 2 века играл важную роль в культурной жизни Москвы. В связи с этим было принято решение о его возрождении. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Между тем в столице продолжается реставрация памятников архитектуры. В 2025-м работы проводились на более чем 500 объектах, на 144 из них они уже завершены.

В 2026-м в Москве также будут дальше восстанавливать здания Политехнического музея и Центрального телеграфа, усадьбы Останкино, экспериментального жилого дома по проекту архитектора Константина Мельникова, палат XVII века, жилого дома усадьбы А. А. Бахрушина, жилого дома Мальцевых, главного дома городской усадьбы XVIII–XIX веков, объектов ВДНХ, усадеб Виноградово, Коломенское, Кузьминки и других.

Читайте также


мэр Москвыгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика