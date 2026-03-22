Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

22 марта, 12:05

Мэр Москвы

Собянин рассказал о реставрации Московского ипподрома

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центральный московский ипподром отреставрируют в этом году. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, специалисты восстановят исторический вид его главного корпуса и отреставрируют пилоны ворот с конными скульптурами. Основная зрительская трибуна после открытия будет вмещать в два раза больше зрителей, чем раньше – до 2 тысяч человек.

Он подчеркнул, что проводимые работы стали важной частью проекта по возрождению Московского ипподрома как самого большого центра коневодства и конного спорта в стране.

Кроме того, будут восстановлены и другие объекты культурного наследия. Сейчас в городе действуют порядка 500 разрешений на работы по сохранению этих памятников.

Например, в 2026-м в Москве продолжается восстановление зданий Политехнического музея и Центрального телеграфа, усадьбы Останкино, экспериментального жилого дома по проекту архитектора Константина Мельникова, палат XVII века, жилого дома усадьбы А. А. Бахрушина, жилого дома Мальцевых, главного дома городской усадьбы XVIII–XIX веков, объектов ВДНХ, усадеб Виноградово, Коломенское, Кузьминки и других.

Ранее реставрационные работы завершились в церкви Живоначальной Троицы в Хорошёве. Специалисты обновили цоколь и архитектурные детали, кирпичную кладку и колокольню. Внутри восстановили стены, потолки, полы, ограждения и лестницы.

Московский ипподром откроется после реставрации в конце 2026 года

мэр Москвыгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика