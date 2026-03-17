В Москве отремонтировали 18 домов в стиле советского неоклассицизма

В Москве в рамках программы капитального ремонта привели в порядок 18 домов в стиле советского неоклассицизма. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Специалисты комплекса городского хозяйства сумели сохранить эстетику и исторический облик строений. Для этого в столичном фонде капремонта разработали индивидуальные проекты работ и подобрали отечественные материалы.

Например, в 2023 году привели в порядок семиэтажное жилое здание на Ленинградском проспекте, которое было возведено в 1935-м по индивидуальному проекту. Работы начались с расчистки плоскостей фасада, после специалисты отремонтировали штукатурный слой, восстановили кирпичную кладку и обработали места намокания антисептическими и укрепляющими составами. Декоративные элементы бережно отреставрировали, а фасадам вернули исторические оттенки.

Кроме того, мастера отремонтировали балконы, привели в порядок цоколь и установили новые трубы наружного водостока. Помимо работ с фасадом, в здании отремонтировали подвал и заменили магистрали коммуникаций.

В 2024 году работы прошли в многоквартирном жилом здании с вазонами в Измайловском проезде, его построили в 1950-м. Здание с двумя симметрично расположенными сквозными арочными проездами имеет п‑образную форму.

Здесь также расчистили и промыли стены, а места замокания обработали антигрибковыми составами. Все архитектурные элементы тщательно привели в порядок, после чего здание окрасили согласно историческому колористическому решению.

Помимо этого, в рамках обновления инженерных систем были заменены магистрали холодного водоснабжения и центрального отопления.

В 2025-м обновили дом на улице Мироновской 1955 года постройки. Оригинальный облик фасаду придают три равноудаленных ризалита в виде портиков с рустом и две пилястры с вазами. Вазоны на фасаде представлены в виде барельефов.

Специалисты провели все необходимые работы, в том числе гидрофобизировали стены со стороны двора и верхнюю часть парадного фасада. Нижнюю часть рустованного фасада оштукатурили и окрасили в оттенок "светло‑коричневый ясень". Особое внимание уделили реставрации исторической лепнины в советском стиле.

Также на скатной крыше заменили обрешетку, в чердачных помещениях стабилизировали температурно‑влажностный режим. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитными составами.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Москве капитально отремонтируют более 850 крыш жилых домов. Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта. Больше всего работ проведут в Центральном, Южном и Западном административных округах. Специалисты выполнят полную замену кровельного покрытия, а также ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.