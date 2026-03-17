Согласован проект ремонта исторического жилого дома у Патриаршего пруда в Москве

Согласован проект капитального ремонта исторического жилого дома возле Патриаршего пруда в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пятиэтажное здание находится по адресу Малый Козихинский переулок, дом 4. Построено оно было еще в 1905 году по проекту архитектора Сергея Шуцмана. До революции в нем находился дом Дамского попечительства о бедных ведомства учреждений Императрицы Марии.

"Здание не является объектом культурного наследия, но обладает характерными для своего времени архитектурными и декоративными элементами. В связи с этим важным условием для проведения ремонтных работ является сохранение планировочных решений и оригинального архитектурного облика дома", – сказал Ефимов.

Согласно проекту, специалисты заменят инженерные коммуникации, проведут наружные и внутренние работы. Особое внимание планируется уделить фасаду дома и его декоративным элементам – барельефам и эркерам. Поврежденную штукатурку уберут, поверхности обработают специальным составом. Украшения будут очищены от загрязнений и старой краски, после чего их заново перекрасят.

Также планируется обновить напольное покрытие балконов и заменить защитные экраны. Во входных группах появятся новая стяжка, плитка и двери.

По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, для повышения энергоэффективности и безопасности здания будут заменены система электроснабжения, стояки отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Обновят и кровельное покрытие с гидроизоляцией, а чердачное помещение получит дополнительное утепление.

Заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко отметил, что очень важно сохранить внешний вид каждой улицы города, поэтому перед началом ремонта специалисты разрабатывают индивидуальный проект для каждого отдельного здания. Они применяют новейшие технологии и лучшие российские материалы.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства начали ремонтировать подъезды многоквартирных домов. В столице сформирован единый подход к проведению ремонта данных помещений. Всего в 2026 году запланированы работы в 15,7 тысячи подъездов.

